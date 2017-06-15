Самый известный и титулованный футболист Криштиану Роналду прибыл в Казань вместе со сборной Португалии вечером в среду, 14 июня, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".
Известно, что португальские футболисты прибыли чартерным рейсом из Лиссабона. Спортсмены будут жить в отеле "Рамада". Примечательно, что за пару дней до приезда Роналду на стене отеля уже нарисовали огромное граффити с изображением нападающего "Реала".
Толпы болельщиков приветствовали знаменитого футболиста у входа в отель. Позже Роналду поблагодарил жителей Казани за теплый прием в своем Instagram.
Спортсмены прибыли для участия в Кубке Конфедераций. Первый матч сборная Португалии проведет уже 18 июня на "Казань-Арене" против команды Мексики. После этого 21 июня в Москве сыграет с Россией и 24 июня в Санкт-Петербурге со сборной Новой Зеландии.
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