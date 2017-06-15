Обновленную детскую площадку открыли в Барнауле на ВРЗ во дворе дома № 39 по улице Октябрят. По этому случаю провели праздник под названием "Фургончик радости". Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Площадку обновили благодаря полученному гранту, который составил 150 тысяч рублей. Специалисты установили на площадке игровой комплекс, песочницу "Кораблик", беседку, благоустроили прилегающую территорию, завезли песок и землю для клумб.
На празднике выступили творческие коллективы города. Также все желающие смогли сфотографироваться с собаками породы хаски и якутская лайка.
Комментарии