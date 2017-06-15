Большинство жителей России волнует вопрос маленькой зарплаты. Таковы данные опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Специалисты ВЦИОМ опросили 1,6 тысячи человек в 130 населенных пунктах России. 23% опрошенных сказали, что их беспокоит маленькая зарплата. 21% россиян волнует плохое состояние экономики. Еще 20% россиян беспокоят проблемы здравоохранения. Также 13% опрошенных указали, что в России есть проблемы в сфере образования, а 16% опрошенных отметили, что их волнует уровень безработицы.
Среди тем для беспокойства россияне также указали инфляцию, коррупцию, низкие пенсии и проблемы в ЖКХ.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 25-29 мая 2017 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках 8 ФО России. Объем выборки – 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Выборка многоступенчатая стратифицированная, с пошаговым отбором домохозяйств, с применением квот на последнем этапе отбора.
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