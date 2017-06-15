Фото: пресс-служба Кремля
Период рецессии в российской экономике преодолен, заявил президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии", которая проходит в четверг, 15 июня.
На вопрос о том, закончился ли кризис в отечественной экономике, глава государства отметил, что "очень хочется ответить положительно". Однако он добавил, что в данном случае необходимо основываться на объективных данных.
"Они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена и мы перешли к периоду роста", — подчеркнул президент.
Также глава государства акцентировал внимание на таких негативных проявлениях, как падение реальных доходов граждан.
"Особенно тревожно, что увеличилось количество людей, получающих доходы ниже прожиточного минимума. До 13,5%... За этой цифрой десятки и сотни тысяч людей... Мы должны об этом подумать", — подчеркнул Путин.
В то же время президент добавил, что в стране уже три квартала подряд наблюдается рост ВВП. За первые четыре месяца этого года рост составил +0,7%.
Резюмируя, Путин сделал вывод, что кризис в экономике можно считать преодоленным.
Комментарии
Не говорит больше о том, что мировая экономика рухнет при цене бочки в 80 сольдо?
А тем временем, пока "лидер" бла-бла-бла о том, что рецессия и кризис преодолены в очередной раз, индекс РТС рухнул на 40 базисных пунктов Кто запасся "попкорном" думаю будет совсем скоро на коне!
Дно найдено, начинаем закапываться в ил?!
"Мы должны об этом подумать" Всё о народе думайте?
15.06.2017 16:39
- гость -, святой человек!!!!Юрий Венедиктович!!!!!!!!!!!
Диверсант, ты опять свои мечты за реальность принимаешь?