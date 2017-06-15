Закрытие рубцовской ТЭЦ не является большой бедой для города, но кто-то все время пытается раскачать лодку. Такое заявление для СМИ сделал депутат Рубцовского городского Совета, руководитель фракции "Единая Россия", главный врач городской больницы № 3 Владимир Брагин.

"Новым собственником теплоисточника в свое время стала компания РАТМ. Это сугубо коммерческое предприятие, которое выжало из ТЭЦ все возможное. Однако собственник оказался неэффективным: росли долги по заработной плате персонала, что порождало многочисленные акции протеста, теплоисточник испытывал постоянную нехватку угля, который в зимний период подавался буквально с колес", — сказал он.

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Депутат напомнил, что последние несколько лет ТЭЦ эксплуатировала Инвестиционно-девелоперская компания. Несмотря на обещания, там не провели необходимую модернизацию, а город не смог ее купить из-за высокой цены. Зимой 2017 года на ТЭЦ был введен режим ЧС из-за нехватки угля.

"Но горожане даже не успели испугаться и проклясть эту ТЭЦ вместе со всем ее руководством и городской властью, потому что уголь в спешном порядке был переброшен с Южной тепловой станции силами Сибирской генерирующей компании. СГК исполнила роль "скорой помощи". Все опять обошлось, а какими усилиями – об этом мало кто знает и тем более специально задумывается. Многомиллионные одномоментные вливания под словесные гарантии краевой власти! Иначе город бы просто замерз. А это недопустимо", — продолжает депутат.

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Прокомментировал он и сообщения о возможном закрытии старой ТЭЦ:

"Но ведь о выводе ее из эксплуатации официально заявил сам собственник более года назад в письме в адрес администрации города. Причем до сих пор до конца не ясно, готова ли она работать в следующем сезоне без поддержки извне. Самое неприятное – вынужденно повысится тариф. Если отрасль из года в год держать на голодном пайке, вследствие чего обанкротилось уже не одно муниципальное предприятие, то потребуются единовременные огромные денежные вливания".