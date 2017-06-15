Президент России Владимир Путин в эти минуты отвечает на вопросы россиян в рамках 15-й "Прямой линии". Жители России задают президенту вопросы о заработных платах, о кризисе и экономической обстановке. Прямая трансляция идет из московской студии. Вместе с Путиным здесь же находятся и гости — гражданские активисты, которые также могут задавать свои вопросы. Прямую трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Добавим, задать свой вопрос вы можете по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт либо специальное мобильное приложение. Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Комментарии