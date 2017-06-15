Сотрудники следственных органов продолжают расследовать дело в отношении бывшего директора департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства.
По словам источника информации, расследованием занимается Главное военное следственное управление СК РФ. Отметим, что ранее издание "Росбалт" распространило информацию о закрытии дела против Евгении Васильевой.
Перед этим в СКР опровергли новости о возврате госпоже Васильевой арестованного имущества.
Напомним, Евгения Васильева стала ключевой фигуранткой уголовного дела "Оборонсервиса". Дело было возбуждено пять лет назад по поводу масштабной схемы хищения государственной собственности в министерстве. Васильеву приговорили к пяти годам колонии общего режима. Но в скором времени она была освобождена условно-досрочно. При этом суд засчитал в наказание время, проведенное под домашним арестом в ее московской квартире в Молочном переулке.
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