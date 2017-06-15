Фото: сайт Кремля
Президент страны Владимир Путин в четверг, 15 июня, заявил, что перед правительством поставлена задача о повышении заработной платы учителям. Отвечая на вопрос из Иркутской области, он заявил, что средняя заработная плата учителей должна быть средней по стране. В Иркутской области средняя зарплата — больше 30 тысяч.
"На практике деньги распределяет сама школа, она определяет расписание и доплаты к окладу. Ясно, что молодой специалист должен получать меньше, чем опытные педагоги. Надеюсь, что руководство области обратит на это внимание. Неясно, почему вам платят в 2-3 раза меньше средней зарплаты по области. Такой разницы быть не должно", — сказал Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин в четверг, 15 июня, в 15-й раз общается с народом в ходе специальной "Прямой линии". Специальная программа транслируется на телеканалах "Первый", "Россия 1", "Россия 24", радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
В этом году на "Прямую линию" с президентом поступило более 1,8 миллиона обращений. Более половины вопросов задали по телефону, 370 тысяч – по СМС, 280 тысяч — через социальные сети.
Комментарии
"Такой разницы быть не должно" Вова только сегодня об этом узнал? Чем он 17 лет занимался?
Путин заявил, что у молодых учителей не должно быть низкой зарплаты
но она есть...