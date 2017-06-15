Фото: сайт Кремля
Президент страны Владимир Путин в четверг, 15 июня, заверил, что российские фрукты и овощи останутся конкурентоспособными благодаря высокому качеству, даже если санкции отменят.
"Два года назад производство овощей было проблемной точкой. Мы закрыли импорт, но собственного объема не было. Мы приняли все меры для того, чтобы наши производители нарастили производство овощей и фруктов. Но мы исходили из того, что наш сельхозпроизводитель должен набрать такие обороты", — заверил глава государства.
Путин отметил, что производители сделали все, чтобы нарастить производство овощей и фруктов, чтобы закрыть потребление собственного рынка. В результате инфляция упала до рекордно низкого показателя. При этом качество производимой продукции растет.
"Если наши партнеры будут снимать с России санкции, то мы тоже это будем делать. Будем учитывать интересы потребителей. Если качество не будет хуже, то не будет конкуренции", — добавил глава государства.
Президент России Владимир Путин в четверг, 15 июня, в 15-й раз общается с народом в ходе специальной "Прямой линии". Специальная программа транслируется на телеканалах "Первый", "Россия 1", "Россия 24", радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
В этом году на "Прямую линию" с президентом поступило более 1,8 миллиона обращений. Более половины вопросов задали по телефону, 370 тысяч – по СМС, 280 тысяч — через социальные сети.
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