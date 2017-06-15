В 2002 году было принято решение об объединении шести ведущих радиостанций Барнаула, ретрансляторов московских программ, в Радиогруппу "FM Продакшн", которая впоследствии была переименована в Медиагруппу.
На сегодняшний день Медиагруппа "FM-Продакшн" занимает лидирующие позиции на рынке СМИ Сибири. В ее состав входят 28 радиостанций в городах Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск, Рубцовск, информационный портал Amic.ru и Служба Новостей "FM-Продакшн".
Отдельно появились перспективные направления, стремительно набирающие обороты: Event-агентство и Digital-направление.
Наличие в холдинге собственного производственного ресурса, "Продакшн-студии", позволяет обеспечить полный цикл услуг в медиасфере: производство аудиопродукции, аудиобрендинг, графический и видео-дизайн.
Медиагруппа "FM-Продакшн" оперативно и профессионально освещает все сферы жизни города, задавая и поддерживая высокие стандарты работы. В компании работает более 150 сотрудников — это единая команда профессионалов, увлеченных своим делом. Журналисты, редакторы, звукорежиссеры, ведущие эфира, менеджеры по рекламе, другие специалисты — все они работают ради одной цели: донести до своих читателей, слушателей и партнеров самую интересную, свежую, актуальную и объективную информацию.
Также в состав Медиагруппы входит Рекламное агентство, которое сосредоточено на решении главных задач: изучить конкурентные преимущества, увидеть краткосрочные и долгосрочные перспективы, выявить сильные и слабые стороны рекламодателя и, исходя из этого, выстроить комплексную рекламную стратегию.
В честь дня рождения "FM-Продакшн" агентство решило запустить уникальную акцию для всех своих клиентов — "МедиаКуш".
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