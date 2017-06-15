Прощание с народным артистом СССР Алексеем Баталовым состоится в следующий понедельник, 19 июня, в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Об этом пишет "Интерфакс".
Отметим, что актера похоронят на Преображенском кладбище. Ранее сообщалось, что Алексей Баталов хотел, чтобы его похоронили на этом кладбище рядом с матерью.
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Напомним, Алексей Баталов умер в ночь на 15 июня. До этого он несколько месяцев находился в больнице после перелома шейки бедра.
Самой запоминающейся ролью Баталова в кино стала роль слесаря Георгия Ивановича в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Впрочем, не менее значимыми являются роли в картинах "Летят журавли", "Девять дней одного года" и "Бег". Кроме того, он озвучивал мультфильмы, в том числе "Ёжик в тумане", и документальные картины.
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