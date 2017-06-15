Алтайский край вошел в ТОП-10 регионов России, где сохраняются самые низкие цены на бензин. Таковы данные Росстата, пишет официальный сайт администрации региона.
Стоимость бензина в регионе ниже среднероссийского уровня на 4,7% (Алтайский край — 35,84 рубля за литр, Россия — 37,60), дизельного топлива — на 5,3% (Алтайский край — 35,69 рубля за литр, Россия — 37,70).
По данным за прошлый месяц, наш край вошел в десятку регионов России по минимальным розничным ценам на бензин марки Аи-95 (шестое место), марки Аи-92 (девятое место), дизельное топливо (восьмое место).
Что касается роста цен на бензин, то Алтайский край находится на 23-м месте по автомобильному бензину (104%) и на 25-м месте по дизельному топливу (103,6%). При этом в отдельных субъектах рост цен на бензин достигает 105,7%, на дизельное топливо — 107,6%.
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Среди сибирских регионов Алтайский край также сохраняет лидирующие позиции по минимальным средним потребительским ценам на ГСМ. Например, дизельное топливо в нашем регионе самое дешевое. Оно стоит 35,84 рубля за литр. Также край находится на третьем месте среди регионов СФО по стоимости бензина марки Аи-95. Литр этой марки топлива стоит 37,73 рубля. Кроме того, у региона четвертое место в Сибири по стоимости бензина марки Аи-92 – 35,21 рубля за литр.
Ранее ИА "Амител" сообщало о том, что Алтайский край стал лидером по удорожанию бензина. Однако цены на топливо в регионе остаются одними из самых низких в России.
Комментарии
Если у нас самые "низкеи", то какие же самые высокие. Нам сообщают, что в США дешевле стоимость бензины чем в России. При том, что зарплаты совсем не соизмеримые.
"Аи-92 – 35,21 рубля за литр". Видел в Барнауле 35.90, 35.21 за городом бодяжный.