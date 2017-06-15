Возгорание емкости произошло на барнаульской АЗС днем в четверг, 15 июня, сообщили ИА "Амител" в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Здесь подчеркнули, что работниками была нарушена техника безопасности, из-за чего произошел пожар. ЧП случилось на АЗС, расположенной на проспекте Космонавтов.
"Выгорела только емкость, в которой было топливо, и небольшая площадь вокруг", — уточнили в ведомстве.
Как сообщают в пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю, информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 15:12. Через шесть минут пожар был ликвидирован. На пожар выезжали 33 сотрудника РСЧС, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 21 человек личного состава и семь единиц техники.
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