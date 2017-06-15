17-летняя девушка скончалась на операционном столе во время пластической операции в одной из частных клиник Москвы. Об этом пишет РИА Новости.
ЧП случилось 13 июня в клинике, расположенной на Мичуринском проспекте. Девушке делали операцию по устранению последствий внутриутробных травм лица. Она умерла прямо на операционном столе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Правоохранители прибыли в клинику. Там они проводят обыски, изымают предметы и документы, необходимые для расследования дела.
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