Фото: сайт Кремля
Президент страны Владимир Путин в четверг, 15 июня, заявил, что не будет вмешиваться в конфликт режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской вокруг картины "Матильда".
Вопрос президенту задал народный артист России Сергей Безруков. По словам главы государства, о царской семье было много фильмов, причем более жестких, чем лента Учителя.
"Я уважаю его как человека, который делает талантливые вещи. Не хотел бы вступать в его спор с депутатом Поклонской. Она пытается просто свою позицию защитить", — сказал президент.
Алексей Учитель отметил абсурдность ситуации – Наталья Поклонская даже не смотрела картину.
"Можно критиковать, когда что-то видел, а Поклонская смотреть фильм отказалась. Это абсурд. Зачем тратить лишние государственные деньги, когда приходят прокуратура, Счетная палата и так далее? У нас все проверено, а они снова приходят и проверяют. Подстрекательства к таким проверкам быть не должно".
Кроме того, Сергей Безруков спросил у Путина о скандале вокруг театра "Гоголь-центр" и лично Кирилла Серебренникова. Однако глава государства не ответил на него.
Президент России Владимир Путин в четверг, 15 июня, в 15-й раз общается с народом в ходе специальной "Прямой линии". Специальная программа транслируется на телеканалах "Первый", "Россия 1", "Россия 24", радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
В этом году на "Прямую линию" с президентом поступило более 1,8 миллиона обращений. Более половины вопросов задали по телефону, 370 тысяч – по СМС, 280 тысяч — через социальные сети.
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