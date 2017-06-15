Новый мост стоимостью 44 миллиона рублей построили в Алтайском крае недалеко от села Рассказиха Первомайского района, сообщает официальный сайт администрации региона.
Объект расположен на дороге Фирсово — Бобровка — Рассказиха — Нижняя Петровка — Чаузово. Строительство этого моста началось летом прошлого года. Как рассказал начальник отдела мостов Алтайавтодора Андрей Лавренов, этот мост необходим для жителей сел Рассказиха, Нижняя Петровка, Чаузово и Листвянка. Жители этих населенных пунктов много раз оставались отрезанными от основной дороги, соединяющей эти населенные пункты с выездом на региональную трассу.
Сейчас мост уже открыт и для пешеходов, и для транспортных средств. В ведомстве уточняют, что строение спроектировано с учетом паводковой ситуации. Теперь его высота на 2,5 метра больше. Длина сооружения превышает 13 метров, ширина — восемь метров.
Также на мосту расположены две дорожки для пешеходов. Вечером мост подсвечивается.
Комментарии