Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 июня, в ходе специальной "Прямой линии" ответил на вопрос о судьбе Исаакиевского собора. По словам главы государства, он никогда церкви не принадлежал, но был построен как храм, церковь, а не как музей.

Президент подчеркнул, что Россия — светское государство. При этом он напомнил, как в начале 20 века Библию пытались заменить Кодексом строителя коммунизма.

"Собор церкви не принадлежал, но построен был как храм, а не как музей. А в советское время там повесили маятник Фуко. Устроили там музей атеизма — а это издевательство над религиозными чувствами", — сказал Путин.

Глава государства пообещал, что собор сможет вести и музейную, и церковную деятельность. Он призвал относиться к религиозным чувствам граждан с уважением и не спекулировать на этой теме, не использовать собор как инструмент "мелкой внутриполитической возни".

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 июня, в 15-й раз общается с народом в ходе специальной "прямой линии". Специальная программа транслируется на телеканалах "Первый", "Россия 1", "Россия 24", радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

В этом году на "Прямую линию" с президентом поступило более 1,8 миллиона обращений. Более половины вопросов задали по телефону, 370 тысяч – по СМС, 280 тысяч — через социальные сети.