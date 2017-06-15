Суд назначил четыре года колонии общего режима 22-летнему бийчанину, который был осужден за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
Инцидент произошел два года назад. Молодой человек, являющийся выпускником детского дома, решил похитить деньги у одного из воспитанников учреждения. Он вошел в доверие к юноше и обеспечил себе доступ ко всем его банковским счетам. Несколько недель он снимал деньги через различные банкоматы.
В итоге ему удалось похитить более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Этими деньгами он распорядился по своему усмотрению.
С подсудимого взыскана сумма причиненного потерпевшему ущерба.
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