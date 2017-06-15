Фото: пресс-служба Кремля
Россия не считает Соединенные Штаты Америки врагом, заявил президент Владимир Путин в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос жителя Аризоны, назвавшего себя "очень пророссийским".
Американец, чей вопрос был выведен в студию, спросил Путина, как преодолеть ситуацию, при которой в США из России делают врага и нарастает русофобия.
"Мы не считаем Америку своим врагом…. Мы объединяли свои усилия в двух мировых войнах... Россия поддерживала США во времена обретения независимости", — сказал президент, поблагодарив американца за вопрос.
"Хочу поблагодарить Вас за эту позицию. Мы знаем, что в США у нас много друзей", — отметил Путин.
Также глава государства с сожалением заметил, что "истерия в СМИ наверняка влияет на умонастроения людей".
Резюмируя, Путин акцентировал внимание на том, что в России надеются на нормализацию отношений со Штатами.
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