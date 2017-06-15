Ежедневный прием аспирина для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний повышает риск возникновения тяжелых и даже смертельных внутренних кровотечений у пациентов старше 75 лет, сообщает "Медвестник" со ссылкой на исследования, результаты которого были опубликованы в журнале The Lancet.
По данным предыдущих исследований, около 40-60% британцев и американцев старше 75 лет ежедневно принимают аспирин. Последствия долгосрочного использования препарата у пациентов указанной возрастной категории до сих пор остаются неясными, поскольку в большинстве клинических исследований принимали участие пациенты до 75 лет.
В исследовании, проведенном группой ученых из Оксфордского университета с 2002 по 2012 год, приняли участие почти 3,2 тыс. пациентов, перенесших инфаркт или инсульт и принимающих антикоагулянты, в большей части аспирин, в качестве меры предосторожности. Возраст половины участников на момент начала исследования составлял 75 лет и старше.
Результаты показали, что за десятилетний период исследования в общей сложности 314 пациентов были госпитализированы с внутренним кровотечением. При этом с возрастом пациента увеличивался риск возникновения кровотечения. Ежегодный показатель инвалидизирующих или смертельных кровотечений среди пациентов до 65 лет составлял 0,5%, у пациентов 75-84 лет увеличился до 1,5% и у пациентов старше 85 лет превышал 2,5%.
Исследователи подчеркнули, что полученные результаты не означают, что пожилые пациенты должны прекратить прием аспирина. Для снижения риска кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, которые наиболее распространены у пациентов старше 75 лет, на 70-90% авторы работы рекомендуют совместное применение аспирина и ингибиторов протонной помпы (ИПП).
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