Алексей Баталов

Сегодня в возрасте 88 лет скончался Алексей Баталов, исполнитель роли Гоши в фильме "Москва слезам не верит" и актер, запомнившийся зрителям по таким фильмам, как "Дело Румянцева", "Летят журавли".

"Скорбим", "невосполнимая потеря...", "Уходят легенды, и это печально", "Цвет нации и кинематографа, невосполнимая утрата целой эпохи....", "Ушла легенда. Образ мужчины, отвечающий мечтам женщин. Великолепный актер и потрясающий человек. Такие люди навсегда не уходят. О них всегда помнят" — так говорят люди в соцсетях о невосполнимой утрате в кино.

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Фильм Стоуна о Путине

Ленту американского режиссера о президенте России начали показывать 12 июня. На данный момент вышло две части из многосерийного фильма. Когда фильм покажут на российских экранах, на данный момент неизвестно. Однако СМИ пишут новости, разбирая фильм на цитаты, а пользователи соцсетей комментируют.

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Законопроект об анонимности в мессенджерах

Данный законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. Однако не все депутаты выступили за такую инициативу. Андрей Луговой был против, высказавшись: "Мы социальными сетями должны заниматься, а не мессенджерами!"

"Да всё запретить", "Как отдать голос этому парню?" — реагируют пользователи в соцсетях на ситуацию и спрашивают, как будут поступать с анонимностью в игровых чатах, например.

"Прямая линия" с Путиным

15 июня проходила "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным. Пользователям соцсетей в этот раз было уделено особое внимание. Накануне в социальных сетях был запущен хэштег #смотрюлинию, используя который люди задавали вопросы президенту в своих сетях.

"Что делать??? Помогите..", "Жду ответ на мой вопрос", "Только президент великой России В.В. Путин отвечает на вопросы жителей страны в прямом эфире" — о чем спрашивали, как смотрели и как реагировали на "Прямую линию" люди на своих личных страничках.

Только президент великой России В.В.Путин отвечает на вопросы жителей страны в прямом эфире. А кто еще смотрит? #смотрюлинию #ПутинПрямаяЛиния #НашПрезидентЛучший A post shared by Olesya (@proud_olss) on Jun 15, 2017 at 3:59am PDT

Жду ответ на мой вопрос) Чтобы не говорили, а я #запутина 😸 #смотрюлинию #прямаялиния #2017 #путин A post shared by Maria Koskina (@maria_liberta) on Jun 15, 2017 at 3:59am PDT

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