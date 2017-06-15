Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" высказался об операции вооруженных сил РФ в Сирии, подчеркнув, что наша страна стремится к политическому урегулированию конфликта.
По словам главы государства, сирийская операция положительно сказывается на отечественной военной промышленности. Кроме того, как подчеркнул президент, бесценным является опыт, который получили российские вооруженные силы в арабской республике.
"Наши вооруженные силы, можно сказать, приобрели другое качество", — сказал президент.
Говоря же о перспективах участия России в сирийском конфликте, Путин подчеркнул: "Мы собираемся наладить мирный политический процесс урегулирования".
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