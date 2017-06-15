Фото: пресс-служба Кремля
Реализация программы реновации в Москве не должна нарушать права граждан, заявил президент России в ходе "Прямой линии".
Отвечая на вопрос о своем отношении к этому начинанию, глава государства подчеркнул, что для него важно то, "как к ней (реновации — прим. ред.) москвичи относятся".
"Важно, чтобы права граждан не были нарушены при реализации этой программы", — сказал президент.
Также Путин вспомнил поговорку "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги". "Руководство Москвы мне говорит, что все предусмотрели. Но мы знаем, как на практике часто получается", — отметил Путин.
Он также подчеркнул, что власти Москвы должны использовать неформальный подход при реализации программы реновации и слышать людей.
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