Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в четверг, 15 июня, в ходе "Прямой линии" пообщался с тренером из Калининграда, а также со строителями стадиона, который строят к чемпионату мира 2018 года.
Путин заявил, что стоимость стадиона немного завышена. Глава государства отметил, что стадион строится для того, чтобы на нем играли, и речи о закрытии после чемпионата мира не идет. Путин напомнил, что спортивные объекты в Сочи после завершения Олимпиады эффективно используются.
Кроме того, Владимира Путина попросили повлиять на сборную страны по футболу, которая не радует результатами в последнее время.
Президент ответил, что не станет метать гром и молнии, но фанаты, конечно, ждут от команды лучших результатов. По его словам, проблема в том, что в российских ФК слишком много легионеров, а детскому и юношескому спорту уделяется недостаточно внимания. При этом Путин сообщил о положительных примерах. В частности, о стадионе в Краснодаре и бизнесмене Сергее Галицком.
Путин надеется, что сборная страны начнет с годами радовать его и всех болельщиков.
Президент России Владимир Путин в четверг, 15 июня, в 15-й раз общается с народом в ходе специальной "Прямой линии". Специальная программа транслируется на телеканалах "Первый", "Россия 1", "Россия 24", радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
В этом году на "Прямую линию" с президентом поступило более 1,8 миллиона обращений. Более половины вопросов задали по телефону, 370 тысяч – по СМС, 280 тысяч — через социальные сети.
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