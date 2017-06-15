Фото: пресс-служба Кремля
Вопрос о путешествиях на машине времени задали президенту России Владимиру Путину в ходе "Прямой линии". Глава государства высказал свое мнение о том, как следовало бы перемещаться сквозь эпохи.
Во-первых, говоря о прошлом, Путин отметил: "Лучше ничего не трогать. Будет то, что должно быть, только с неизвестными последствиями".
Также он отметил, что ему было бы крайне интересно взглянуть на то, как строился Петербург и как ковалась победа в Великой Отечественной войне.
Говоря же о перемещениях в будущее, президент подчеркнул: необходимо иметь в виду, что оно строится сегодня.
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