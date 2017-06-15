Мужчину, жарившего рыбу, спасли в Камне-на-Оби

14 июня на пульт дежурного диспетчера пожарной части поступил сигнал — из одного из частных жилых домов валили клубы дыма, пишут "Каменские известия".
"Пожарный расчет незамедлительно выехал на место происшествия. Оказалось, что житель дома в нетрезвом состоянии решил растопить печь, чтобы пожарить рыбу. Из-за отсутствия тяги весь дым из печи повалил в дом", — пишет издание.
Возгорания не произошло, но была угроза задымления и отравления угарным газом. После того, как она была ликвидирована и любителю жареной рыбы ничего не угрожало, пожарные вернулись в расположение.
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