Ведущий "Прямой линии" зачитал одно из сообщений от зрителя, касающееся "Прямой линии — 2017": "Вы правда считаете, что народ верит этим подставным вопросам?"
Путин ответил: "Почему у нас за один и тот же труд зарплата в регионах отличается в разы, даже в бюджетных учреждениях? Потому что прожиточный минимум в регионах разный. Производственные мощности по-разному развивались на протяжении десятилетий. В одном месте жизнь стоит столько, а в другом — столько. Это взаимосвязанные вещи, складывающиеся десятилетиями, но мы должны обеспечить сглаженность... сглаживать должны доходы и уж точно должны федеральным служащим платить примерно одинаковые деньги. Все эти вопросы всегда находятся в поле нашего внимания, и будем так делать дальше. Поэтому эти вопросы точно неподготовленные. Так же, как и все другие, которые сегодня формулировались", — ответил президент на "острый вопрос".
Ведущий зачитал следующий вопрос от зрителя: "Ваши слова "своих не сдаем" относятся к взяточникам и коррупционерам?". "Я не считаю их своими", — коротко ответил Путин.
Далее президента спросили, как он относится к анекдотам о себе. "Смотря какие анекдоты", — ответил Путин. "Есть любимый?" — продолжила ведущая. "Нет, я их не помню. Вы думаете, я их запоминаю, что ли?" - отшутился президент.
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