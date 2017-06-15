Жена криминального авторитета во дворе дома в подмосковном Железнодорожном сбила насмерть 6-летнего мальчика, сообщает паблик MASH.
Автомобиль просто проехал по мальчику на велосипеде. Ребенок погиб на месте.
Самое удивительное в этой истории то, что крайним в итоге сделали самого мальчика. Экспертиза доказала, что мальчик был пьян в момент ДТП. В его крови обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Это одна бутылка водки для взрослого человека.
Следствие также пришло к выводу, что сильно пьяный 6-летний мальчик сам бросился под машину.
Женщина заявила о невиновности, и ей поверили, хотя очевидцы утверждали, что автомобиль двигался по двору со скоростью не менее 50 километров в час.
"Когда я увидел экспертизу, я подумал, что все бывает в жизни... но... какая цена у беспредела...", — говорит отец мальчика.
Комментарии