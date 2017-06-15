Ровно четыре часа президент России Владимир Путин отвечал на вопросы россиян. Вопросов было несколько миллионов, ответов — несколько десятков. Редакция ИА "Амител" внимательно слушала "Прямую линию". Рассказываем о самых любопытных ее моментах.

На начало "Прямой линии" поступило 2 млн обращений от населения. Это были и телефонные звонки, и видеообращения, прямые включения из разных городов страны, сообщения из социальных сетей, СМС-сообщения.

Что любопытно, в прямом эфире на экране транслировали СМС-сообщения разного содержания и, видимо, без жесткой модерации. Были довольно провокационные. Например, "Путин, ты правда считаешь, что народ верит в этот цирк с подставными вопросами", "Рогозин трудоустроил своего сына, может, он и моего сына устроит", "до каких пор будем слышать: денег нет, но вы держитесь", "дождемся ли мы первую леди страны" и так далее.

Владимир Путин отвечал на разные вопросы: от внуков до Украины. Он снова не раз покашливал, несколько раз вызывал аплодисменты в зале и не очень много шутил.

Глава государства неоднократно говорил спасибо за вопросы.

"Мне важно понять настроение населения. Понять, что является главной проблемой, на что надо обратить внимание. Спасибо всем, кто задает вопросы", — сказал Путин.

О чем спрашивали?

Первый вопрос был об окончании кризиса. Путин назвал вопрос центральным.

"Хочется ответить положительно (...) Рецессия в экономике преодолена, мы вышли на рост. Но снизились реальные доходы граждан, увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности", — ответил президент.

В ходе "Прямой линии" президент неоднократно говорил о недоработках, называл темы, на которые власти надо обратить внимание. Но больше все же было хорошего и позитивного. Он говорил о росте экономики, рекордно низкой инфляции за всю историю — 4,1%, росте инвестиций в основной капитал, снижении младенческой и материнской смертности, увеличении продолжительности жизни.

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Он рассказал, что обсуждается тема повышения пенсионного возраста, сирийских уроков для российской армии, ветхого жилья, строительство моста в Крым и планы на мост на Сахалине, а также состояние дорог, коррупция, качество школьных учебников, использование построенных для ЧМ по футболу объектов.

Отдельная тема — санкции против России. Глава государства сказал, что санкции всегда вводятся, когда в России видят конкурентов. Последние санкции, по его словам, на "голом месте". При этом в США "у нас очень много друзей".

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Президенту пожаловались на сбои в программе получения дальневосточного гектара, свалки в подмосковной Балашихе, просили разрешить тратить материнский капитал на покупку машины, спрашивали, знает ли он об уровне финансирования среднего и малого бизнеса, просили решить проблему с нехваткой лекарств для инвалидов, закрытием больниц и нехваткой узких врачей.

О низких зарплатах президента спрашивали не раз и представители разных профессий: медсестра, пожарный, почтальон, учитель.

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Любопытным был ответ Владимира Путина о его внуках.

Мои дочери, несмотря на слухи, живут в Москве. Внуки есть, они живут нормальной жизнью. Не хочу, чтобы они росли принцами крови. Если я скажу возраст и имя, то их тут же идентифицируют, и им это принесет ущерб. Прошу отнестись с пониманием к этой позиции", — ответил Путин и добавил, что недавно стал дедушкой во второй раз. Аплодисменты.

Еще более любопытным был ответ на вопрос о безвизовом режиме Украины с Европой. А точнее, про президента Петра Порошенко, который прочитал по этому поводу стихотворение "Прощай, немытая Россия".

"Скорее всего, он хотел показать, что выполняет данные избирателям обещания, ведет страну в Европу. Кстати, "голубых мундиров" там, куда он собирается, их там больше, чем у нас. И пусть он не расслабляется особо, как бы чего не случилось", — пошутил в несвойственном ему стиле президент. Правда, в зале никто не посмеялся.

Еще один вопрос, кстати, анонимный, был, наоборот, о хорошем: почему российские СМИ мажут всех украинцев одной краской?

Почти безоценочно он ответил на вопрос об эффективности работы губернаторов. Впрочем, несколько глав регионов вспотели во время "Прямой линии".

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Почти не ответил на вопрос актера Сергея Безрукова о ситуации с фильмом "Матильда" и совсем не ответил об обысках у Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре".

Вопросы из Сибири

Первый из Сибири вопрос президенту поступил от молодого учителя Алены Стальцовой из Иркутской области. Она пожаловалась на низкую зарплату. Президент заверил, что разберется.

Еще один иркутский вопрос — о нелегкой жизни на острове Ольхон на Байкале, где дороги нет из-за запретов вести в этой зоне строительство. Владимир Путин обещал что-нибудь придумать.

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Был вопрос из Забайкальского края. Калинина Наталья рассказала про пожар в своем селе, она одна воспитывает дочь, но жилье ей до сих пор не предоставили. Путин сказал, что федеральные средства на эти цели выделены были и за предоставление жилья он с руководства региона спросит.

Прямая речь