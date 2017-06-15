Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий увеличить штраф для водителей, не пропускающих пешеходов и велосипедистов, в размере 2,5 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.
Законопроект предполагает установление административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.
В настоящее время водитель, не уступивший дорогу пешеходам, велосипедистам "или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении", наказывается штрафом в 1,5 тыс. рублей.
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