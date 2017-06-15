Заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина рассказала, о чем бы она спросила Владимира Путина на "Прямой линии", пишет "Парламентская газета".
"Мой вопрос президенту заключался бы в следующем: почему на фоне фактической ликвидации "Россиротпрома", на фоне очень серьёзных успехов государственной семейной политики в России ежегодно из семей временно изымается около 300 тысяч детей?" - рассказала Мизулина.
По ее словам, это происходит под видом защиты прав детей и обходится государству в гигантские суммы, которые лучше было бы направить на поддержку семей.
Она отметила, что ликвидация "Россиротпрома" — важная заслуга Путина. Благодаря тому, что в 2007 году запустили программу поддержки семей, число детей-сирот при живых родителях сократилось в два раза.
"Это говорит о том, что уровень семейного благополучия в России вырос в разы", — заявила Мизулина.
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