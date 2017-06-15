Пострадавшая от паводка жительница Ставрополья Валентина Саковская, которая на "Прямой линии с Путиным" пожаловалась президенту на то, что не может получить компенсацию и на платные справки, сообщила РИА Новости, что ее опросили следователи.
Жительница села Краснокумского Георгиевского района сообщила, что так и не получила положенной компенсации, а за подготовку справок для признания ее пострадавшей органы власти и МФЦ просят заплатить большие деньги — около 15 тысяч рублей в общей сумме. Прокуратура Ставропольского края начала проверку по фактам, озвученным в обращении.
"В доме проходят следственные действия, у меня спрашивали подробности, и почему не стала обращаться в прокуратуру и другие органы. Потому что бесполезно. Я сама не платила за вызов независимой комиссии 6 тысяч рублей, но мои соседи, знакомые смогут показать квитанции об оплате услуг", — сказала женщина.
Заместитель главы администрации Георгиевского района Георгий Батин пообещал, что все граждане получат помощь, а также вернут деньги тем, кому пришлось платить за вызов комиссии.
Кроме того на счет пострадавшей от паводка женщине сразу же перевели 60 тысяч рублей, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
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