К пострадавшей от паводка жительнице Ставрополья Валентине Саковской, которая на "Прямой линии с Путиным" пожаловалась президенту на то, что не может получить компенсацию, а также на платные справки, выехал губернатор региона Владимир Владимиров, сообщает РИА Новости.
Напомним, Путин был крайне возмущен после сообщения женщины о том, что от нее требуют большую сумму денег за справки, которые необходимы для того, чтобы получить компенсацию. "Губернатор сам к вам приедет", — сказал Путин.
Через несколько часов губернатор Владимиров сообщил, что информация о том, что документы для людей в районе паводка якобы выдаются платно, — это сигнал тревоги. "Такое совершенно недопустимо. Если сообщение подтвердится, ответственные должностные лица будут немедленно уволены", — заявил Владимиров.
Он также сообщил, что выехал в Краснокумское, чтобы лично разобраться в ситуации.
"Со своей стороны окажу любое содействие федеральным надзорным и контрольным органам, которые будут ее проверять. В Георгиевский район также направлена проверка контрольного управления аппарата правительства края", — пояснил Владимиров.
Немногим ранее в СМИ сообщалось, что губернатор подал в отставку или готовится подать. Однако эта информация была опровергнута местной администрацией.
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