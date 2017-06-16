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Темпы роста заработной платы в Алтайском крае по итогам первых четырех месяцев этого года достигли максимальных показателей, сообщили в пресс-аппарате регионального правительства.
Так, по отношению к январю – апрелю прошлого года среднемесячная номинальная зарплата увеличилась на 6,4%. Непосредственно в апреле этого года по отношению к 2016 году зарплата увеличилась на 7,7%.
В абсолютном выражении, согласно данным Алтайкрайстата, средняя зарплата по региону на апрель составила 21 953 рубля.
Самые существенные темпы роста зарплат зафиксированы в следующих отраслях:
- сельское хозяйство (108,5% к уровню января — апреля 2016 года);
- металлургия (в 1,4 раза);
- производство лекарственных средств и материалов (112,8%);
- производство машин и оборудования (112,6%);
- производство химических веществ (112,3%);
- производство резиновых и пластмассовых изделий (107,9%);
- производство пищевых продуктов (106,9%).
По-прежнему наиболее зарабатывающей категорией работников остаются железнодорожники со средней зарплатой 41 930 рублей. Далее идет сфера производства компьютеров и электронных изделий — 32 125 рублей, а также добычи полезных ископаемых — 30 580 рублей.
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