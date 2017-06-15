Рабочая группа в Госдуме получила 26 вариантов текста присяги для вступления в гражданство РФ, передает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумупо государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.
"К нам поступило до момента заседания 20 проектов, и во время проведения расширенного заседания рабочей группы к нам поступило еще шесть таких проектов", — сказал Крашенинников.
На основании поступивших проектов будет подготовлен итоговый окончательный текст присяги.
Ранее в Госдуме был объявлен конкурс на создание текста присяги при получении гражданства РФ, участие в котором могут принять все желающие. Как ранее сообщалось, проект клятвы может быть составлен к 3 июля. Сам закон, скорее всего, будет принят до конца весенней сессии палаты, последнее пленарное заседание которой намечено на 21 июля.
6 июня президент России Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ. Чтобы человек, который получает гражданство, становится гражданином Российской Федерации, понимал ответственность этого решения.
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