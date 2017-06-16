МВД проведет дополнительную экспертизу 6-летнего Алеши Шимко, которого в апреле этого года насмерть сбила 31-летняя женщина, и который, по версии следствия, выпил минимум бутылку водки, после чего сам кинулся под автомобиль. Об этом сообщает LIFE.
"Следственным управлением МВД Балашихинское в отношении водителя, сбившего ребенка 23 апреля, возбуждено уголовное дело. Водителю предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — сообщили в ГУ МВД по Московской области.
Сейчас подготавливаются все необходимые процессуальные документы для проведения эксгумации и дополнительной судебно-медицинской и биологической экспертизы.
Напомним, следствие "обнаружило" в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя. Этот показатель соответствует бутылке водки для взрослого человека.
Таким образом, как отмечают в СМИ, хотели замять гибель ребенка и помочь таким образом избежать наказания женщине, которую назвали супругой местного авторитета.
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