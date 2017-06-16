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Карлин выпил чая и проверил, как организован отдых в лагере "Рассвет"

, ИА "Амител", Ирина Киселева
В первую смену в детские лагеря Алтайского края отправились более 72 тысяч ребят

Фото: Антон Федотов

Летняя оздоровительная кампания стартовала в Алтайском крае. В этом году в регионе отдохнут и поправят свое здоровье более 180 тысяч детей. На особом контроле загородные лагеря. В одном из них 15 июня лично побывал губернатор Александр Карлин.

Первый сезон в частном загородном лагере "Рассвет" начался 10 июня. Уже четвертый год подряд сюда со всего региона съезжаются хореографические коллективы и спортсмены. Профильная смена накладывает свой отпечаток на распорядок дня ребят. Большую часть времени они посвящают тренировкам. На отдых остается совсем немного, но ребята не жалуются. В свободное от занятий время дети ходят в библиотеку, посещают кружки по творчеству, робототехнике, берут уроки игры на гитаре.

"На примере других регионов мы увидели, чего можно добиться благодаря творческим сменам в лагере. Сюда мы приезжаем уже четвертый год. На совместных тренировках между коллективами происходит обмен опытом. Разучиваем композиции, проводим батлы и джемы. А по воскресеньям мы "финалим": показываем родителям на концертах, чего добились всего за неделю", — рассказывает губернатору художественный руководитель танцевальной школы лагеря Лариса Щербакова.

Стоит отметить, что у ребят в день проходит по четыре-пять тренировок. Начинали оттачивать эту методику в "Рассвете" два хореографических коллектива. В этом их уже пять: "Ассорти", "Овация", "Жемчужина Алтая", "Соул", студия театра танца имени Розы Фибер. И всех их объединяет одна идея: сделать Алтайский край центром Сибири, где дети смогут отдыхать и работать.

Для выполнения такой масштабной задачи, безусловно, нужны особые условия. И руководство лагеря идет навстречу в этом вопросе. Если в первый заезд дети были вынуждены тренироваться на участке, где проходили линейки, то теперь в их распоряжении появились современные танцевальные площадки.

Отличительная особенность "Рассвета" - диспансеризация детей. Осмотр проводят врачи краевого врачебно-физкультурного диспансера. В лагерь выезжают 10 узких специалистов: стоматолог, окулист, лор, невропатолог и другие. Это дает возможность дополнительно убедиться в отсутствии каких-либо отклонений, препятствующих профессиональным занятиям спортом. Рекомендации врачи записывают в амбулаторную карту.

Не остаются без внимания и спортсмены, которые совершенствуют тут свои навыки и готовятся к новым соревнованиям. Для них здесь появились площадки для баскетбола и волейбола, столы для настольного тенниса, футбольное поле, спортивно-гимнастический комплекс. А свежий воздух как нельзя лучше располагает к занятию спортом.

В первую смену этой уникальной возможностью воспользовались воспитанники барнаульских детско-юношеских спортивных школ по волейболу и греко-римской борьбе. На второй сезон запланирован заезд ребят, которые занимаются тхэквондо, дзюдо, самбо, легкой атлетикой, плаванием, спортивной гимнастикой.

Кстати, несколько лет назад тут тренировались такие известные сегодня алтайские спортсмены, как Иван Нифонтов, Альберт Гаун. И сегодня в списке воспитанников лагеря немало ребят, которые подают большие надежды. Один из них – чемпион края по греко-римской борьбе Ахмед Давудов.

"Этим видом спорта я занимаюсь пять лет и второй год подряд приезжаю в лагерь сразу на две смены. Тут ничего не отвлекает от тренировок, а еще можно завести новых друзей. Конечно, бывает сложно, но по итогу видишь хороший результат – повышается выносливость и прибавляется сила", — рассказывает 15-летний Ахмед.

Таких целеустремленных и талантливых ребят в этой смене почти 500 человек. Лагерь "Рассвет был основан в 1945 году. Ранее принадлежал станкостроительному заводу, а сейчас находится в частной собственности. Владелец лагеря Дмитрий Кураков прикладывает большие усилия, чтобы сделать пребывание детей здесь максимально комфортным. В одном из 14 корпусов сделали ремонт. Появилось горячее водоснабжение, установлены санузлы и ногомойки. Была приобретена новая мебель.

В планах директора – модернизировать в год по одному корпусу. В следующем году планируют возобновить работу бассейна, который сейчас используется как пожарный водоем. Объем проделанных работ и ответственный подход к организации детского отдыха оценил губернатор Александр Карлин.

Глава региона не оставил без внимания ни один объект на территории. В том числе Александр Карлин побывал и в столовой, где попробовал чай, который соответствует всем нормам, но на его вкус слишком сладкий.

 "Это частный лагерь, но здесь соблюдены все требования, которые предъявляются нашим законодательством с точки зрения качества оздоровительных услуг. Здесь с особым вниманием относятся к вопросам обеспечения безопасности детей, санитарно-эпидемиологических требований. В "Рассвете" учтены досуговая и спортивная составляющие. Все организовано на достаточно высоком уровне. Лагерь негосударственный, но стандарты здесь обеспечивают самые высокие. Собственник не просто эксплуатирует приобретенную базу, а вкладывает достаточно серьезные ресурсы в модернизацию, ремонт помещений, оснащение лагеря технологическим оборудованием, улучшение инфраструктуры", — подчеркнул Александр Карлин. 

 

 

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

16.06.2017 10:41
- гость -

карлин в лагере выпил чаю.

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