Следователи изучают видео нападения на мужчину в городе Советском, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по ХМАО.
По предварительным данным, погибший несколько лет подкармливал стаю собак. В ночь со вторника на среду, 14 июня, он вышел в районе промышленной базы, чтобы вновь покормить животных.
Сначала на него напали две собаки, затем к ним присоединились еще десять. Крики мужчины никто не услышал. Собаки быстро загрызли человека.
Тело погибшего обнаружили только утром. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Погибший был сторожем промбазы.
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