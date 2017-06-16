Московские полицейские разыскивают водителя-мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в пешехода, сообщает ФАН.
Известно, что инцидент произошел в районе Ивановское. Мужчина, ехавший на автомобиле Mercedes, вступил в конфликт с пешеходом, достал травматический пистолет и выстрелил в него.
Пешеход смог самостоятельно добраться до дома и сообщить в правоохранительные органы о случившемся. Теперь злоумышленника разыскивает полиция.
Комментарии
Это наши традиционные ценности ?
Нет, еще традиции нет, но чем дольше будет бессменный вождь, тем больше будет подобных проявлений. А это право первой ночи, комплекс Салтычихи и т.п....
на мерине чернявый был?
щаз набегут любители все запретить, плакать начнут, что нам, как быдлу, оружие низзя. Один уже отметился