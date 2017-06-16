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Четыре министерства могут переехать в район "Москва-Сити"

, ИА "Амител"
Переезд может произойти во второй половине 2018 года

Фото: pixabay.com

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассматривает возможность переезда четырех министерств – Минстроя, Минэкономики, Минкомсвязи и Минпромторга – из зданий в центре Москвы в район "Москва-Сити". Об этом пишет "Коммерсант".

Пресс-секретарь главы кабмина подчеркнула, что переезд может произойти во второй половине 2018 года. По ее словам, сейчас прорабатываются детали. Скорее всего, куратором этого проекта будет Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.

Переезд министров планируют осуществить для сокращения расходов за счет уменьшения используемых для работы министерств площадей более чем в четыре раза, до 70 тыс. кв. метров.

Издание пишет, что если идея переезда министров окажется удачной, то не исключено, что следом переедут и другие министерства.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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