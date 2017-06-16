Поздравление с Днем России появилось на сайте Госдепартамента США от имени главы ведомства Рекса Тиллерсона с трехдневным опозданием, сообщают "Известия".
"От имени президента (США) Трампа и американского народа я поздравляю всех жителей РФ с Днем России", — сказано в сообщении.
Также в поздравительном обращении подчеркивается, что отношения Америки и России начались с первых дней существования США. Также в сообщении сказано, что сегодня РФ и США разделяют обязанности "по поддержанию международного мира и стабильности и по взаимодействию по вопросам глобальной важности".
Отметим, что День России празднуют 12 июня.
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