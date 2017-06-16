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Пенсии в Алтайском крае с начала текущего года не смогли получить 938 жителей, заявил руководитель регионального отделения ПФР Борис Трофимов.
В качестве основной причины отказа в пенсии гражданам называется нехватка рабочего стажа, которая отразилась в процессе начисления пенсионных баллов.
Кроме того, проблемой является и так называемый "черный" заработок. Из-за него не представляется возможным отследить реальный уровень доходов того или иного гражданина.
Это, в свою очередь, отражается на данных персонального учета, которые и влияют на назначение пенсии.
Впрочем, по словам Бориса Трофимова, ситуацию можно исправить. "Несмотря на это, решение Пенсионного фонда в отношении этих граждан может измениться, если они смогут набрать нужное количество баллов путем уплаты страховых взносов", — цитирует управляющего региональным отделением Пенсионного фонда "Политсибру".
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