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Пенсии в Алтайском крае с начала года не получили почти 1000 человек

, ИА "Амител"
Основной причиной отказа в выплатах называется нехватка рабочего стажа

Фото: samso.ru

Пенсии в Алтайском крае с начала текущего года не смогли получить 938 жителей, заявил руководитель регионального отделения ПФР Борис Трофимов.

В качестве основной причины отказа в пенсии гражданам называется нехватка рабочего стажа, которая отразилась в процессе начисления пенсионных баллов.

Кроме того, проблемой является и так называемый "черный" заработок. Из-за него не представляется возможным отследить реальный уровень доходов того или иного гражданина.

Это, в свою очередь, отражается на данных персонального учета, которые и влияют на назначение пенсии.

Впрочем, по словам Бориса Трофимова, ситуацию можно исправить. "Несмотря на это, решение Пенсионного фонда в отношении этих граждан может измениться, если они смогут набрать нужное количество баллов путем уплаты страховых взносов", — цитирует управляющего региональным отделением Пенсионного фонда "Политсибру".

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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