Водитель такси в Нью-Йорке сбил сотрудника американской секретной службы, который занимался в том числе охраной президента США. Об этом пишет "Интерфакс".
ЧП случилось после того, как охранники американского президента вернулись вместе с ним в Белый дом из больницы. В медучреждении Дональд Трамп навещал лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса Стивена Скалиса, который получил огнестрельные ранения в ходе стрельбы в Александрии (Вирджиния).
Издание пишет, что была перекрыта улица, расположенная рядом с Белым домом, но таксист проигнорировал знаки и выехал на дорогу. Тогда сотрудник охраны Трампа вышел ему навстречу, чтобы помешать продолжить движение, и был сбит.
Сейчас пострадавший находится в больнице, а таксист задержан. Таксист объяснил, что не заметил сотрудника спецслужбы.
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