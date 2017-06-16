Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо отдал следствию статуэтку "Оскар", которая досталась ранее Марлону Брандо. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.
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Отметим, что сейчас следователи ведут дело о возможном отмывании средств государственным инвестиционным фондом Малайзии. Летом прошлого года компанию Red Granite Pictures обвинили в том, что она привлекла $100 млн похищенных средств из малайзийского фонда на съемку фильма "Волк с Уолл-cтрит".
Отметим, что Ди Каприо помогал следствию и отдал все подарки, которые достались ему за эту роль. Как раз статуэтка "Оскар" Марлона Брандо ему досталась как подарок за роль в фильме "Волк с Уолл-cтрит".
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