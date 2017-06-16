Фото: takt-tv.ru
Жителей Барнаула с началом следующей недели ждет вторая волна отключений горячей воды — временный дискомфорт испытают потребители ТЭЦ-2.
Как сообщили порталу Amic.ru в барнаульском филиале Сибирской генерирующей компании, сроки запланированных работ в контуре ТЭЦ-2 не подверглись корректировке — испытания и ремонт пройдут в период с 19 июня по 12 июля.
"Сроки остаются теми же, никаких изменений не произошло", — отметила представитель СГК.
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Сначала специалисты проводят опрессовку, выявляя слабые места на сетях. Этот процесс пройдет с 19 по 28 июня. Затем начнется непосредственно ремонтная кампания.
Напомним, что первая волна отключений горячего водоснабжения в Барнауле состоялась в период с 24 мая по 7 июня. Впрочем, в заявленный срок теплую воду получили не все потребители.
Дело в том, что на завершающей стадии ремонтной кампании были обнаружены новые повреждения, и жильцы десятков домов испытывали дискомфорт несколько дольше положенного.
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