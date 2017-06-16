Права на использование образа Ждуна в России купила компания CD Land, сообщает Forbes. По словам бизнесменов, у них на Ждуна грандиозные планы.
"У нас на Ждуна большие планы. Мы работаем над созданием ждунского блога, также задумываемся о возможности участия Ждуна в различных клипах и, может быть, даже его певческой карьере", — говорят предприниматели.
Читайте также: "Я что-то нажала, и все исчезло": наглядное объяснение, что такое мем "Ждун"
В свою очередь, автор этой популярной скульптуры Маргрит ван Брифорт рассказала, что в скором времени у Ждуна появится целая семья — папа, мама или дочка. Как сообщалось ранее, сейчас скульптор работает над женским образом Ждуна. Ранее в сети появились фотографии, где Ждун представал с грудью, русалочьим хвостом и на костылях.
Комментарии