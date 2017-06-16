Сотрудники правоохранительных органов задержали в Барнауле двух мужчин, которых подозревают в грабеже в местном баре, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что ЧП произошло вечером в четверг, 15 июня, в одном из баров, который расположен на улице Попова. Там двое мужчин похитили у посетителя заведения обручальное кольцо, серебряную цепь, наручные часы и четыре тысячи рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Максимальная санкция предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Известно, что оба подозреваемых ранее уже неоднократно были судимы.
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