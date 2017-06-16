Пятница, 16 Июнь, 11:23

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы выбирали себе профессию?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,44
€ 64,28
Brent
$ 51,5
26°
Обь
351см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 ЕГЭ-2017Купальный сезон-2017
Новости

Первый беспилотник для доставки наличных денег испытал Сбербанк

, ИА "Амител"
Экспериментальный летательный аппарат преодолел расстояние около десяти километров

Фото: facebook.com/lev.khasis

Испытания дрона — беспилотного летательного аппарата — для доставки наличных средств впервые испытал Сбербанк.

О проведении теста сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Сбербанка Лев Хасис, отметив: "Сегодня впервые наш спецдрон в рамках пилотного проекта осуществил успешную реальную доставку наличных денег из кассового центра до инкассаторского автомобиля со скоростью около 180 км/ч".

Господин Хасис уточнил, что дрон пролетел около 10 километров. Кроме того, он указал, что испытания будут продолжены.

Как передает РИА Новости, ранее другой зампред Сбербанка Станислав Кузнецов рассказывал, что деньги по воздуху могут начать доставлять в тестовом режиме на территории Татарстана.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

16.06.2017 10:17
Директор СССР

А как же самолеты-перехватчики?

0  0
16.06.2017 10:20
- гость -

теперь будут говорить не только про перевернувший камаз с пряниками, но и про упавший беспилотник с бабками)))



спецдрон в рамках пилотного проекта осуществил успешную реальную доставку наличных денег из кассового центра до инкассаторского автомобиля

инкассаторам на пивас бабло подкинул?

0  0
16.06.2017 10:21
- гость -

Скоро в ненавистную Европу и омерику будут ракетами слать( а может уже)

0  0
16.06.2017 10:30
ВП

куплю "Стрелу-2M" недорого

0  0
16.06.2017 10:34
- гость -

Ну все! Жизнь налаживается!

0  0
16.06.2017 10:48
- гость -

Запасаемся рогатками!

0  0
16.06.2017 11:11
Банковский ЛОХ

Интересен вопрос перехвата таких аппаратов над бескрайними алтайскими полями. Ружьё, старый УАЗик...
Даже если дрон всегда на связи и передаёт свои координаты, на реагирование понадобится неприемлемое время, плюс мизерная штатная численность МВД в сельских районах, плюс значительная территория...
Пока сказки из будущего

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
11:12
Митинг за сохранение горэлектротранспорта прошел в Бийске 0
11:01
Жару до +40 градусов прогнозируют в Алтайском крае на выходные 0
10:50
В какой вуз Барнаула можно поступить бесплатно? Инфографика 1
10:41
Десятки нелегальных туроператоров выявили в Алтайском крае 0
10:32
Карлин выпил чая и проверил, как организован отдых в лагере "Рассвет" 1
10:22
Двое мужчин сняли с барнаульца в баре цепь, часы, кольцо и украли деньги 1
10:14
Первый беспилотник для доставки наличных денег испытал Сбербанк 7
10:06
Ждун в России будет сниматься в клипах и петь соло 0
09:50
Леонардо Ди Каприо передал статуэтку "Оскар" следствию 0
09:33
Вторая волна отключений горячей воды ждет барнаульцев 19 июня 0
09:23
Таксист в Нью-Йорке сбил охранника президента Трампа 0
09:13
Пенсии в Алтайском крае с начала года не получили почти 1000 человек 8
09:04
Америка с трехдневным опозданием поздравила граждан РФ с Днем России 0
09:00
"Счастье - это...": абоненты Tele2 смогут снять кино по другим правилам 0
08:50
Четыре министерства могут переехать в район "Москва-Сити" 1
08:30
Продолжается строительство жилого комплекса "Демидов Парк" в Новоалтайске 0
08:28
Водитель на Mercedes выстрелил в пешехода в Москве 5
08:14
Lada влетела в столб у дома с куполами в центре Барнаула 1
08:00
Самый большой комплекс бассейнов открылся на озере Ая 3
07:44
Операция "эвакуация": как улицы Барнаула очищают от нарушителей парковки 26
07:26
Сила воли не поможет: барнаульский психолог о том, как изменить жизнь 4
07:03
Квартиру с дизайнерским ремонтом продают в центре Барнаула за 9 млн рублей 14
06:45
Чем Coca-Cola отличается от Pepsi? 9
06:24
Жару до +35 градусов прогнозируют в Алтайском крае 16 июня 0
06:01
Темпы роста зарплаты в Алтайском крае достигли максимума – власти 18
05:01
Лев с человечьими зубами: в Курске отреставрировали фасад картинной галереи 0
03:01
Украинская женщина-снайпер посвятила Порошенко песню о "шоколадной попе" 0
02:14
Бродячие собаки в ХМАО загрызли подкармливавшего их человека 10
01:27
Жителям Москвы советуют не ходить к мощам Николая Чудотворца по субботам 1
00:57
МВД проведет дополнительную экспертизу "пьяному" сбитому насмерть мальчику 10
23:54
26 вариантов присяги при получении гражданства РФ поступило в Госдуму 1
23:31
Путин, смерть Баталова и анонимность в мессенджерах: обзор соцсетей 0
23:12
Губернатор Ставрополья послушался Путина и выехал к пострадавшей от паводка 0
23:05
"Владимир Владимирович, где деньги?": яркие цитаты Путина с "Прямой линии" 1
22:58
Следователи пришли к жительнице Ставрополья, задавшей вопрос Путину 2
22:28
Мизулина спросила бы Путина, "почему 300 тыс детей забирают из семей в год" 0
22:02
Телефон за 150 000 украли у священника, взывавшего к отказу от земных благ 6
21:50
"Голубые мундиры", смертная казнь и внуки Путина: что сказал президент 0
21:47
Госдума одобрила увеличение штрафа за отказ пропустить пешехода 1
21:22
Жильцы аварийного барака в Уфе записали рэп-обращение к Путину 0
21:00
Жена авторитета сбила насмерть 6-летнего мальчика, которого признали пьяным 4
20:41
Мужчину, жарившего рыбу, спасли в Камне-на-Оби 0
20:25
Путина спросили про "цирк с подставными вопросами" на "Прямой линии - 2017" 1
20:01
Ежедневный прием аспирина людьми старше 75 лет повышает риск кровотечений 0
19:50
Владимир Путин рассказал школьнику о наказании чиновников за коррупцию 0
19:48
Мост за 44 млн рублей построили на трассе Фирсово – Бобровка – Рассказиха 0
19:41
"Лучше ничего не трогать" — Путин о путешествиях во времени 0
19:32
Бывший выпускник детдома получил срок за хищение денег у сироты в Бийске 0
19:31
Путин верит, что сборная России по футболу с годами начнет радовать 0
19:27
17-летняя девушка умерла в Москве во время пластической операции 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.