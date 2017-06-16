Фото: facebook.com/lev.khasis
Испытания дрона — беспилотного летательного аппарата — для доставки наличных средств впервые испытал Сбербанк.
О проведении теста сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Сбербанка Лев Хасис, отметив: "Сегодня впервые наш спецдрон в рамках пилотного проекта осуществил успешную реальную доставку наличных денег из кассового центра до инкассаторского автомобиля со скоростью около 180 км/ч".
Господин Хасис уточнил, что дрон пролетел около 10 километров. Кроме того, он указал, что испытания будут продолжены.
Как передает РИА Новости, ранее другой зампред Сбербанка Станислав Кузнецов рассказывал, что деньги по воздуху могут начать доставлять в тестовом режиме на территории Татарстана.
Комментарии
А как же самолеты-перехватчики?
теперь будут говорить не только про перевернувший камаз с пряниками, но и про упавший беспилотник с бабками)))
спецдрон в рамках пилотного проекта осуществил успешную реальную доставку наличных денег из кассового центра до инкассаторского автомобиля
инкассаторам на пивас бабло подкинул?
Скоро в ненавистную Европу и омерику будут ракетами слать( а может уже)
куплю "Стрелу-2M" недорого
Ну все! Жизнь налаживается!
Запасаемся рогатками!
Интересен вопрос перехвата таких аппаратов над бескрайними алтайскими полями. Ружьё, старый УАЗик...
Даже если дрон всегда на связи и передаёт свои координаты, на реагирование понадобится неприемлемое время, плюс мизерная штатная численность МВД в сельских районах, плюс значительная территория...
Пока сказки из будущего