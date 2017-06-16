Если в советское время рестораны в краевой столице можно было пересчитать по пальцам, то сейчас их великое множество, и в них представлена кухня разных народов мира. Кто-то запускает проект и успешно работает многие годы, кто-то, не выдерживая конкуренции, закрывается, не успев даже окупить вложенные средства. Как выжить на активно конкурирующем рынке, где найти идею и с чего начать бизнес, на "Завтраке со стартапом" рассказал директор ресторана-квеста "В темноте", который совсем недавно открыл свои двери для барнаульцев и, по словам владельца, не имеет аналогов в России.

Спонсором рубрики стал Event hall "Mole".

- Как начали заниматься бизнесом и каким, ведь ресторан – не первое ваше дело?

- По образованию я юрист, и все начиналось именно с юридической компании. Университет я окончил в 2011 году, а практику начал еще на четвертом курсе. Денег эта работа приносила немного, здесь все строится на знакомых, а когда у тебя их мало и клиентов немного, соответственно, заработок очень низкий. Так мы с другом решили открыть доставку цветов. На тот момент, а это было лет пять назад, в Барнауле не существовало дешевых роз — все цветы были по 150 рублей, а мы начали возить по 39. Кроме того, тогда не было в цветочной сфере никакого маркетинга, никаких крупных сетей, только киоски. Нам казалось, что мы сейчас привезем эти цветы, и рынок будет наш - такое детское, амбициозное желание. Начали мы с кенийских роз. Люди не понимали, почему так дешево, и часто спрашивали, не гнилые ли цветы мы продаем, так как не привыкли к такой стоимости. После мы нашли поставщиков в Барнауле и стали закупать эквадорскую розу. Мой компаньон довольно быстро вышел из бизнеса, и я остался развивать его один. Следующим этапом для меня стало открытие магазина "БукетFleur".

- Получается, у вас изначально была только доставка цветов? А зачем открыли точку, это же дороже? Необходимость такая была, больше прибыли приносит?

- Понимаете, цветами я занялся потому, что не хватало денег от юридической практики, и, по сути, на начальном этапе в свое дело мы вложили тысяч пять. У нас тогда не было ничего, даже страниц в социальных сетях. Я просто написал друзьям, собрал заказы, а к концу недели мы поехали за партией - так окупили бензин, вложенные средства и немного заработали. После мы заметили, что люди у нас не особенно еще привыкли к доставке через интернет, а склад и вовсе находился в Новоалтайске, где я живу. Нам периодически звонили клиенты, спрашивали, куда они могут подъехать, чтобы посмотреть, так как в букетах все определяет качество, цветы хочется увидеть. Исходя из всего этого, мы поняли, что появилась необходимость открыть уже свою точку. Сначала торговали обычными букетами, но когда конкуренты тоже стали развиваться, я нашел бренд во Франции, который продает цветы в коробках. Попробовал сделать коробку сам — ничего хорошего не получилось. Тогда пришлось звонить по всей России и искать мастера. На начальном этапе всегда есть трудности с продуктом, чтобы его доработать и поставить на поток. В итоге человека мы нашли, он еще и теснение золотое ставит, правда, я никому не говорю, кто он и откуда. И только спустя год уже вслед за нами такие коробки появились у поставщиков цветов. А так как к этому пришли и конкуренты, нам снова нужно изобретать что-то свое — сейчас мы занялись продажей розы в колбе.

- А как все-таки пришли к ресторанному бизнесу и откуда взяли идею совместить прием пищи и игру?

- Это почти случайно вышло: я искал помещение для цветочного салона, зашел в ресторан "Моцарелла", и там мне понравилась одна площадь. Я оставил свой телефон, чтобы владелец мне перезвонил. Но этого так и не произошло, а после я и сам забыл. Через некоторое время я снова зашел туда, на этот раз поговорить с собственником удалось, но помещение уже сдали, а мне предложили небольшое место на входе. Я согласился. Там мы открыли "БукетFleur". Но опередившие нас арендаторы очень быстро съехали, и чтобы не отдавать помещение другим, я начал думать, как его можно использовать. Мы с женой и друзьями очень любим ходить по квестам, и, собственно, я и решил попробовать объединить интерес людей к еде и игре.

- В Санкт-Петербурге и Москве уже были такие рестораны, где гости едят в темноте. Почему вы считаете тогда свою идею оригинальной?

- Да, такие рестораны были, но там фишка в том, что работают слепые официанты, у нас в другом — в квесте. Такого нигде нет. Я, конечно, так плотно не мониторил рынок, но, по-моему, мы первые в России и будем масштабировать эту идею по всей стране, так как она интересная.

- Сколько же пришлось вложить, насколько ресторан-квест оказался затратным и приносит ли прибыль?

- По рекламе и бюджету "В темноте" потребовалось от нас немного, достаточно было соцсетей — люди сами постят фото, отмечают нас, так к нам приходят новые клиенты. Так что инвестиций было немного: у нас внизу ресторан "Моцарелла", чьи повара и готовят блюда, официанты тоже оттуда, правда, "В темноте" их уже нет, там только гости и ведущий. Кроме того, ранее на этом месте был суши-бар, так что здесь все было готово — интерьер, кухня, мебель. Мы только поборолись со светом, поставили нужную технику. По стоимости у нас все зависит от часов: цена варьируется от 1950 до 2500 рублей, плюс у нас бывают скидки. Про прибыль говорить пока рано, только недавно открылись, но, как мне кажется, ресторан-квест практически себя уже окупил, но это что касается только наших вложений. Если говорить о франшизе, то я пока не знаю, сколько бы она стоила.

По сути, в Барнауле еще не настолько развиты соцсети, а вот если брать город покрупнее, то там можно уже делать в ресторане больше комнат. Но прежде чем начинать работать, например, в Новосибирске, стоит проанализировать рынок. Сейчас перед нами стоит задача просто понять, что приносит ресторан со всеми вложениями в рекламу и продвижение. Тогда будет ясно не сколько нужно потратить на открытие, а какой объем средств придется вложить в раскрутку.

- Вы больше ориентируетесь на социальные сети в продвижении, то есть привычная нам реклама все-таки себя исчерпала?

- Нет, я так не думаю, просто соцсети подходят для людей, у которых денег немного и они считают: им важно, сколько они вложили и как много клиентов это к ним привело. Крупные компании будут продолжать использовать и баннеры, и радио, и телевидение - все инструменты, так как у них на это есть бюджет. Кроме того, пока еще не все люди ушли в интернет, есть взрослое поколение, которому удобно получать информацию, в том числе рекламную, через привычные каналы.

А вообще мне кажется, что когда вся реклама все-таки уйдет в интернет, произойдет новый виток интереса к тому, от чего мы отходим сейчас, и те же самые баннеры начнут привлекать и приводить клиентов.

- Как продумывали работу ресторана? Все-таки есть в темноте довольно специфично.

- Я все продумывал еще на самом начальном этапе: анализировал, как люди будут сидеть за столом, как есть и прочее. Тогда сначала купил очки ночного видения, но, посмотрев через них, заметил, что они увеличивают картинку, это как играть в футбол в биноклях. От очков мы отказались, зато пришла в голову другая идея. В итоге мы поставили три стола, которые официанты накрывают заранее, и гости пересаживаются от одного стола к другому — это добавляет элемент игры.

Так как это еще и квест, мы специально ничего не снимаем на видео, хотя много интересных моментов, чтобы новые посетители не могли запомнить расположение столов и предугадать, что их ждет.

- А от еды игра не отвлекает?

- Нет, это, напротив, интересно. Человек не просто приходит и платит за то, чтобы поесть в темноте, он платит за ведущего. Люди привыкли постоянно думать, и мысли не дают нам отдохнуть, забирают энергию. А в этот час, когда в ресторане только ты и ведущий, не нужно думать ни о чем, можно просто жить чувствами. Поэтому люди выходят счастливыми. У нас недавно жена привела в обед мужа. Он сначала зашел к нам недовольный, не понимая, где он оказался, а потом позвонил и поблагодарил. Так происходит со многими — они знают только, что им придется есть в темноте, больше ничего, а потом, пройдя квест, выходят и покупают сертификат друзьям.

Поэтому мне сейчас интересно не сколько зарабатывает ресторан, а как много людей выходят из него счастливыми.

- Для кого вы открывали ресторан: для молодежи, которая ходит на квесты, или для взрослых гостей?

- По возрасту мы не ограничиваемся: к нам ходят и те, и другие. Например, родителей своих я никак не мог заинтересовать сходить на квест. А в ресторан-квест они пошли. Поэтому тут будет интересно всем.

- Складывается очень хорошая картинка. А минусы у такого бизнеса есть?

- Минус в этом деле в том, что любой квест имеет определенную продолжительность жизни, и мы понимаем, что рано или поздно нужно будет его переформатировать. Когда к нам сходят все, кому это может быть интересно, пойдет спад, нужно будет продумывать другую программу, разрабатывать новое меню и так далее.

- Насколько сейчас сложно открыть что-то свое?

- Вот сейчас это как раз очень легко, десять лет назад было бы сложнее. Тогда просто донести до вашего клиента информацию о том, что вы открылись, было трудно, и соцсети были не так развиты. Сейчас такой период, который можно легко сравнить с 90-ми, только в интернете. Если вы умеете пользоваться соцсетями, то вам и сайт не нужен. Вы можете протестировать свою идею среди друзей. Например, вы хотите стать фотографом, размещаете пост, смотрите отклик, зовете знакомых на фотосессию, если видите положительные отзывы, понимаете, что эта ваша задумка работает.

Открыть что-то нетрудно, но прежде чем это делать, оформлять документально и прочее, я бы посоветовал сначала все протестировать. Сейчас важен продукт: если он хороший, то с его продвижением особо мучиться не придется. И обязательно нужно смотреть, общаться с людьми, читать книжки по генерированию идей. Потому что любая идея – это боль, боль клиента. И когда вы на нее наталкиваетесь, вы начинаете думать, как с ней разобраться. Если смотреть на примере рекламы, то все рекламные агентства предлагают сначала заплатить деньги, а потом уже разместить рекламу, но ведь клиенту не ясно, какой эффект это даст, результат может быть нулевой. А можно предложить сначала дать рекламу и посмотреть на результат, при этом выставить за работу более высокий ценник.

- А сами не думали попробовать себя еще и в этом направлении?

- Это та боль, на которую я сам натолкнулся, поэтому сейчас у нас готовится сервис по раскрутке в сецсетях. Например, в Instagram важно не количество подписчиков, а рейтинг. Если у вас он низкий, то ваш пост не видит большой процент людей. Вот это мы и думаем развивать, создать действующий продукт. Услуги обойдутся недешево, зато платить нам будут за результат.

- Как вы успеваете работать в таких разных областях?

- Сейчас я немного разрываюсь, требует времени и юридическая сфера, и ресторан, и цветы. Хотя интереснее всего мне доработать ресторан. Я даже иногда продолжаю сам вести квесты. Там можно увидеть реакцию гостей и натолкнуться на новую идею, которую после можно использовать в программе.

Event hall "Mole" находится по адресу: улица Малахова, 138.

Тел.: +7 (905) 080-37-37, +7 (964) 080-10-80.

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