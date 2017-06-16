Скульптуру космического корабля из галактики "Кин-дза-дза" – пепелац установят на вертолетной площадке "Белокурихи-2", сообщает пресс-служба АО "Курорт Белокуриха".
Сооружение станет героем композиции "Ку!" знаменитого скульптора-ювелира Владимира Войчишина. Оно будет достигать в высоту шесть метров.
Идея создать такую скульптуру появилась у автора во время рыбалки. Когда разжигал костер, сломалась спичка. И сразу вспомнилось, что в знаменитом фильме "Кин-дза-дза" они ценятся на вес золота. Затем появилась мысль поставить на новом курорте космический аппарат из любимого фильма.
Комментарии
войчишин это церетели алтайского разлива
Поставте @ер шестиметровый - символично и правдиво, с подписью "Вы нам-мы вам".
А всех чиновников приезжающих туда будут одевать в малиновые штаны. А местные жители давно уже делают перед приезжими "КУ", так как у них очень мало КаЦэ. Практически нищета.